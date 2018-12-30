Росстат отменил снижение российской экономики в 2016 году

Росстат отменил рецессию в российской экономике в 2016 году. Ведомство опубликовало новую оценку состояния российской экономики, согласно которой ВВП страны в 2016 году не упал на 0,2 процента по сравнению с 2015 годом, а вырос на 0,3 процента.
Новые статистические данные утверждают, что после 2014 года, когда Россия столкнулась с резким падением цен на нефть и санкциями, её экономика падала только один год, а не два. На новые данные обратило внимание агентство РБК.
- Изменения методики расчёта связаны с использованием новых предварительных итогов разработки базовых таблиц “затраты — выпуск”, оценкой Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и обновлённых данных официальной статистической информации — объяснили в ведомстве. Новые методики могут давать потенциал для завышения цифр в статистике, — отметил один из опрошенных РБК экспертов.
- Переоценка велась и по другим годам. Например, изначальная оценка спада российской экономики в 2015 году была в 3.7 процента, а сейчас — 2,8 процента, пишет “Газета.ru”.
- В апреле 2017 года Росстат был подчинён министерству экономического развития. До этого ведомство с 2012 года подчинялось напрямую правительству. Эксперты отмечали, что в такой структуре может быть спрятан конфликт интересов — ведомство, фиксирующее экономические итоги, стало управляться министерством, отвечающим за экономический рост.
- В декабре руководитель Росстата Александр Суринов был отправлен в отставку. На его место назначен Павел Малков, который до этого был директором департамента государственного управления Минэкономразвития. Комментируя назначение, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что статистическое ведомство нуждается в “обновлении принципов и методов работы”.
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