Росстат отменил снижение российской экономики в 2016 году

Росстат отменил рецессию в российской экономике в 2016 году. Ведомство опубликовало новую оценку состояния российской экономики, согласно которой ВВП страны в 2016 году не упал на 0,2 процента по сравнению с 2015 годом, а вырос на 0,3 процента.

Новые статистические данные утверждают, что после 2014 года, когда Россия столкнулась с резким падением цен на нефть и санкциями, её экономика падала только один год, а не два. На новые данные обратило внимание агентство РБК.