Россия привыкла к кризису?

В программе "Лицом к событию" 19 декабря в 19-05 мы поговорим том, что происходит в российской экономике, подведем итоги 2017 года. Какова эволюция созданной В.В.Путиным политико-экономической системы?

В студии – профессор ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Николаев и российско-американский финансист, популярный блогер Слава Рабинович.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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