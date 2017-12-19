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Лицом к событию

Россия привыкла к кризису?

Хозяин России Игорь Сечин

Экономические итоги 2017 и перспективы 2018 г. обсуждают Игорь Николаев, Слава Рабинович

В программе "Лицом к событию" 19 декабря в 19-05 мы поговорим том, что происходит в российской экономике, подведем итоги 2017 года. Какова эволюция созданной В.В.Путиным политико-экономической системы?

В студии – профессор ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Николаев и российско-американский финансист, популярный блогер Слава Рабинович.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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