Пистон Путину имени Ленина. Частное путешествие в хозяйство Грудинина

Люди под Новый год мечтают о чуде. Ну, например, хочу быть владычицей морскою. У меня тоже ровно под Новый год случилось переживание. Почему я не программа "Время"? Просто я увидела готовое чудо и хотела бы, чтобы о нем узнали (увидели) все. А "все" в России могут увидеть, только если покажет программа "Время". А программа "Время" ("Вести" и прочие) как раз делала все возможное, чтобы о чуде никто не узнал.

Программа "Время" ("Вести" и прочие) старательно забивали создателя чуда по самую макушечку. Потому что в стране должен быть только один волшебник. И все его чудеса вы можете увидеть по телевизору. То есть вы, может быть, живете не слишком чудесно, но по телевизору вас заверят, что вы ошибаетесь. Вам хорошо! И главный волшебник делает вашу жизнь с каждым днем лучше. А тут у волшебника появляется конкурент. И безо всякой вообще-то раскрутки начинает набирать хорошие цифры рейтингов. И они же не дураки, они понимают, что если еще и показать по их ящику, как на самом деле живут люди, которыми в своем маленьком хозяйстве руководит этот конкурент, их всех на второй день вышвырнут с работы за антигосударственную диверсию. Поэтому все, что они показывают про это хозяйство, – это скандалящую группу людей, которые когда-то продали свои акции, а потом пожалели. А больше ничего не показывают.

Так вот. Я давно, еще с президентской кампании, хотела побывать в этом Совхозе имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты РФ Грудинин П. Н. Потому что если совхоз не идет (по ящику) к Магомету, то Магомет едет в совхоз. Но так и не собралась. А тут в декабре Грудинин опять приходит к нам в эфир – прокомментировать сказки Дмитрия Анатольевича Медведева, особенно про "пользу санкций", и я потом спрашиваю его, легко ли добраться до их совхоза, и он говорит, что элементарно: от метро "Домодедовская" пять минут маршруткой. И мы тогда же, в ближайшие выходные, просто взяли и двинули с мужем в этот совхоз.

​ЕЩЕ НЕ ЧУДО. НО СКОРО!

И это действительно оказалось очень близко, сразу за МКАД. Там забавное соседство торгового центра под названием Vegas с совхозом имени вождя мирового пролетариата. Территория совхоза окружена оградой, но вход и въезд совершенно свободный. И вот мы вошли. И нам понравилось абсолютно все, что удалось увидеть тогда на очень поверхностный воскресный взгляд. Нас, во-первых, сразу впечатлило здание детского садика, потому что такие замки для детей обычно не строят, строят для "новых русских".

Мы тогда еще не знали, что это "старый" садик и что есть еще новый! И в конце года мы в нем даже побываем, но я не хочу забегать вперед, я по порядку. Потом мы пошли в сказочный парк "Лукоморье", где тоже был совершенно свободный вход.

Там, помимо скульптурных композиций типа "ученого кота" и компании, выстроены избушки-павильоны, где гигантские куклы в декорациях пушкинских сказок разыгрывают сценки из них. Ну вот вы подходите к очередному павильончику, нажимаете большую желтую кнопку, и куклы за стеклом оживают: поют, танцуют и декламируют. Потом мы сунули нос во Дворец культуры и, к своему изумлению, обнаружили там табличку с надписью "Музей клоунов". Мы зашли и увидели настоящее богатство.

Мы с некоторым изумлением брели вдоль этих бесконечных витрин с очевидно уникальными экспонатами, пытаясь найти хоть какое-то объяснение: откуда все это здесь?!

И тут мы встретили сотрудницу этого Дворца, и она рассказала, что все это частная коллекция клоуна Василия Конопляника, который начал собирать ее почти 30 лет назад, она разрослась и дома уже не помещалась, и он искал для нее место, но в Москве никто не хотел его предоставить, и предложил только Питер, но это же очень далеко! И вот он обратился в совхоз, и они выделили ему целый зал в своем Дворце культуры. И теперь ее совершенно свободно может увидеть любой, кто сюда зайдет.

Ну еще мы в этот первый визит посетили тамошний молдавский ресторанчик, подивились богатству их кухни, спросили, что их связывает с Молдовой, и они сказали, что в первую очередь связывает родной брат президента Игоря Додона, который... живет в их совхозе! Они сказали, что, когда брат навещает брата, территорию совхоза перекрывают. Нам, считай, повезло, что родственники в этот день не встречались.

Еще мы заскочили в магазин их местной совхозной продукции, оценили его очаровательную обстановку, купили меду – вот, собственно, на этом и закончили свой визит, и я про это отчиталась в своем фейсбуке. И Грудинину тоже послала СМС: мы у вас были! Я думала, он порадуется.

ЧУДО НОМЕР ОДИН. ШКОЛА

А он совсем не обрадовался. Он немедленно отзвонил:

– Ну как же так?! Почему вы меня не предупредили, что едете?

– Зачем? – я даже удивилась. – Там же у вас все открыто! Мы спокойно все посмотрели сами.

– Вы не видели ничего, – расстроенно сказал он. – Вы не видели школу. Вы не видели садик. Самим это невозможно, вас не пустят.

– Мы очень хотим в школу и садик, – сказала я. – Мы еще раз приедем. Мы всей семьей приедем под Новый год!

– Меня не будет под Новый год, Но вас встретят и проведут, – пообещал Грудинин.

И мы поехали. Спустя три недели после этого разговора мы заказали минивэн на все семейство по адресу: Совхоз имени Ленина. Мы сели в машину, и водитель нам с места в карьер заявил:

– К Грудинину нашему, Павлу Николаевичу?

Я онемела.

– А вы его знаете?!

– Лично нет, – сказал наш водитель. – Я живу в соседней деревне. Он нам очень нравится. Народ за него горой. В 1990 году его люди спасли от наездов бандитов. Встали за него и спасли. Щас опять наезжают. Другие бандиты – повыше. Земли больно хорошие, – вздохнул наш водитель.

– Я знаю человека, которому ваш Грудинин в принципе нравится, но он голосовал за Путина, - сказала я. - Потому что не хочет никаких перемен. Говорит, все перемены к худшему.

Водитель даже немножко обиделся.

– Ну что значит: нравится – не нравится? Это надо знать человека. Вы подите спросите в его совхозе: как тебе Грудинин? Два-три человека скажут: он у меня акции забрал, а остальные – попробуй слово против него скажи!

Мы подъехали к школе.

Там нас ждала девушка по имени Оля.

– Это школа?!

Я застыла на пороге с открытым ртом. Мне это сооружение почему-то напомнило космические стройки в Тбилиси времен президентства Михаила Саакашвили. Я попыталась сфотографировать фасад.

Но этот снимок не дает полного представления о масштабах здания. Уже потом, когда мы вышли на улицу, я попыталась снять его со стороны катка. Но она такая большая, что пришлось даже сделать видео, чтобы дать представление о масштабах.

Кстати, говорят, что там вечером очень красиво, каток светится, школа светится. Не сомневаюсь, что красиво.

Мы вошли. И потом я как открыла рот, так больше, честно сказать, и не закрывала. Ходила с открытым. Это, во-первых, невероятно просторное сооружение с гигантскими холлами. "Потому что у детей должно быть пространство для отдыха", – как объяснила нам Ольга. Это пространство простиралось до самых небес. Нам объяснили, что все это придумывал финский архитектор. Наверное, поэтому зиму было видно повсюду. Даже на потолке. Причем эти гигантские помещения были прогреты так же качественно, как маленький финский домик. Обогрев у них, наверное, тоже по финским технологиям.

Дальше описывать трудно. Ну это будет очень однообразно: ах, ох, ничего себе, бывает же такое, сроду не видела ничего подобного. Лучше только подписывать. Это был один холл, а теперь другой, с шахматным уголком.

А это третий, он примыкает к библиотеке.

Кстати, обратите внимание на этот аттракцион. "Дети после уроков лезут на стенку", – пошутил мой муж.

А это сама библиотека. Там под елочкой сидели взрослые девочки и мастерили, как они нам объяснили, интерактивную гирлянду с фотографиями своего класса.

Столовая. Там мы заметили, что первые классы доходят аж до буковки "Ж". Нам сказали, что бывали времена, когда и 1-й "О" существовал. А всего в школе учится 800 человек. Попасть сюда может любой ребенок, живущий либо в совхозе, либо в московском районе Царицыно. Ну, не совсем любой. Нужно пройти тестирование. Это специализированная инженерная школа с углубленным английским.

Кстати, об английском. Пока мы бродили по этажам, по школьной трансляции вдруг зазвучало объявление: смотрите на всех экранах наши новогодние пожелания учителям на английском языке! И в самом деле. По всей школе тут же включились огромные экраны.

Мы увидели их повсюду. Например, в школьном буфете.

А в одном из холлов я даже сделала маленькое видео этого поздравления.

Ну и продолжая английскую тему. Там по всей школе есть куча специализированных классов для занятий трудом и творчеством, а скорее, творческим трудом. Например, есть класс, где стоят плиты и разделочные столы. Это девочки учатся готовить.

А есть мастерская – для мальчиков.

И вот я обратила внимание, что табличка у этой мастерской переведена на английский. Наверное, для иностранцев. Сюда не приезжают съемочные группы программы "Время", но, надеюсь, наведываются зарубежные делегации.

В этой школе, как нам рассказали, собран опыт многих и многих западных школ. "Павел Николаевич лично ездил, собирал, – уважительно рассказывали нам. – Тут много его собственных идей тоже". Ну вот я не знаю, откуда он это привез (в этот момент я почему-то опять вспомнила Саакашвили, его знаменитые стеклянные кубы для помещений полиции и администраций), но все стены в классах – стеклянные. Иди и смотри. Мы шли и смотрели. Сначала мы смотрели, как занимаются младшие.

Так уютно у них там, елочка в каждом классе.

Потом мы смотрели, как занимаются старшие классы. В моем детстве таких досок не было. Да и в детстве нынешних детей едва ли.

А это компьютерный класс. А напротив еще какая-то IT-комната, сверху донизу забитая сложной аппаратурой.

Спортзал. А только что мы видели другой спортзал. Ну это как в фильме "Удар, еще удар!". "У них тут два спортзала, что ли?!" – спросила я. "Ну да. Для младших классов и для старших", – ответили мне как само собой разумеющееся.

Самое любопытное, что все эти идеи, вообще вся эта немыслимая школа, все это создавалось на деньги совхоза. Тут ни копейки нет из госбюджета. В нее невозможно войти "с улицы" (там вертушка, охрана не дремлет!), но еще труднее из нее выйти. Вот ходишь, как идиот, крутишь головой, отбегаешь назад, не веришь глазам, возвращаешься, опять натыкаешься на какой-то уголок из разряда чудесных. А это, например, – ха-ха – туалеты. Как в хороших отелях. Абсолютная чистота и отличная сантехника. И даже душевые кабинки. Или вот зрительный зал, здесь у них кино, концерты и школьные спектакли.

И вот эти дети, которых мы встречали в тамошних – как это выразиться? – "школьных коридорах", они казались мне какими-то инопланетянами, как будто живущими в другом мире. "А эти дети – они вообще понимают, в какой школе учатся? Они это ценят?" – спросила я нашу Ольгу. "Зависит от семьи. Если он достаточно избалован, воспринимает как должное. Если пришел к нам из обычной московской школы, долго не может прийти в себя, родители говорят, рассказывают о каждой минуточке, как о чуде".

Чудо, да. Номер один.

​ЧУДО НОМЕР ДВА. САДИК

Вот этот детский сад, с которого я начинала свой рассказ о совхозе, он у них "старый". А нас повели в новый. Он тоже построен как замок, но уже куда более благородного свойства. Он уже не столько в стиле особняков "новых русских", сколько в стиле архитектуры американских колледжей.

В садике нас встретила заместитель заведующей. Ее звали Татьяна. Она сказала, что заведующая – это ее родная дочь.

– То есть вы работаете в подчинении собственного ребенка? – уточнили мы.

– Лучше работать на свою дочь, чем на государство, – отбрила Татьяна.

Кстати, государственных денег в этот садик тоже не вложено ни копейки, о чем вам сообщает табличка у его входа. При этом государство все ж таки дает деньги на содержание тех детей, которых взяли сюда из государственной очереди. Совхозный садик помогает эту очередь ликвидировать, за это ему платят.

Потом нас стали водить по садику и рассказывать. Там примерно такая же история, как со школой. Там кругом передовой иностранный опыт. Татьяна сама ездила в Италию, Германию, Чехию, Эстонию. Показывает комнаты, описывает методики. Ну я не буду грузить вас этими названиями. Там море всего. Там классы для живописи.

Там классы дизайна одежды. Эти платья из газет. Вообще, здесь разрешают использовать только черный и белый цвета. Это опять какая-то умная методика, согласно которой если ребенок умеет увидеть прекрасное в сочетаниях черного и белого, то уж со всеми остальными красками он тем более сумеет разобраться.

А здесь они учат – ну сразу понятно – английский.

А здесь они конструируют.

О, послушайте историю про эту воспитательницу, которую нам рассказали!!! Однажды Павел Николаевич Грудинин смотрел по телевизору передачу Галкина "Лучше всех". И там был удивительный мальчик-ученый из Тамбова. Павел Николаевич до того проникся способностями этого мальчика, что решил заполучить его в свою школу! Он обратился к его родителям и предложил работу в своем совхозе. И жилье, которое они со временем выкупят. И они переехали! Мальчик учится в школе, его папа работает в совхозе айтишником, а мама в детском садике, вот под ее руководством дети сконструировали, например, эти прикольные машинки.

Ну и вообще уютно, красиво, чего там говорить. Прелестные крохотные туалетики-умывальные.

Очаровательные раздевалки-предбаннички.

Вот потрясающее изобретение. Скамейка примирения. Сюда усаживают надувшихся друг на друга. По принципу: как ни сядь, все равно свалишься один к другому.

Ну и просто общий план группы. Как в мультфильм попадаешь.

А! Еще зал. Можно балы тут давать, не то что утренники.

ЧУДО НОМЕР ТРИ. "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Мы думали, что на садике чудеса закончатся. Но нет. Нас снова передали по эстафете. Опять Татьяне. Нас там вообще встречали одни Ольги и Татьяны. Встает вопрос, почему Грудинин не Евгений. Итак, наша новая Татьяна повела нас в их совсем новый "досуговый центр". Чтобы туда попасть, нужно сначала зайти на территорию, где парк, пруд и каток. Эта территория закрыта на замок. Ключи есть только у жителей. Потому что посторонние так и норовят упасть в пруд, особенно когда все покрыто снегом и граница с берегом совсем не видна.

– А кто живет в этих домах? – спросили мы Татьяну.

– Работники совхоза. А вообще любой может купить здесь квартиру. Кто хочет здесь жить, – просто ответила она.

"Досуговым центром" они называли мини-улицу вдоль пруда, состоящую из цепочки маленьких белых особнячков. И опять все для детей. И опять это идея Грудинина. В каждом из них детей чему-то обучают. Сначала мы зашли в дом, где дети осваивают разные сельскохозяйственные профессии. Ну вы видите, Их там учат правильно кормить животных, выращивать овощи и даже разводить пчел и выжимать мед! Там настоящие соты.

Коровы – отдельная песня. Тренировочное вымя – это сильно. Татьяна сказала, что детей даже учат распознавать у коровы мастит. Короче, ветеринар – еще одна из профессий, которой они здесь учатся в порядке досуга.

Ну и все это в форме игры, конечно. Они тут даже зарабатывают и получают специальные "земляничные деньги"! И даже могут истратить эти "деньги" на какие-то сувениры в местном магазинчике.

Потом мы перешли в павильон-сыроварню, где детей учат делать мягкие сыры. Брынзу, рикотту и маскарпоне. Нам все эти "продукты детского творчества" дали попробовать. Они великолепны. Но главным пунктом этой программы был взрослый сыр. Мы продегустировали новейший продукт местного производства. И нам опять рассказали историю про Грудинина. Однажды он сказал: черт, почему у нас в стране такой дрянной сыр? Давайте сделаем хороший. И он предложил одному местному специалисту заняться этим, и тот опять же поехал учиться за границу, в Голландию и в Германию, и они закупили импортное оборудование, и вот буквально только что выпустили свой сыр! Мы попробовали его в досуговом центре, оценили на отлично и потом увидели его в уже знакомом нам магазине местной продукции. Мы сказали продавцу:

– А в прошлый раз сыра у вас не было!

– Так он только два дня как появился, – ответила она нам.

Он твердый. И у него еще нет названия. Мы предложили назвать его "Твердый грудининец".

Этот удивительный Совхоз имени Ленина, который только что отметил свое столетие, свято хранит свое историческое название, а живет по заветам современной западной цивилизации. Ребенок, который воспитывался в их садике, учился в их школе и ел их продукты, когда поедет на Запад, наверное, скажет: "Надо же. Тут все как в нашем совхозе. Ну, может, чуток недотягивают, но в принципе почти как у нас".

Казалось бы, все это ужасно патриотично. Вот что бывает в "нашей Раше". Казалось бы, его, Грудинина, должны носить на руках и каждый день показывать в программе "Время". А его гнобят. И все эти чудеса замалчивают. А ровно потому, что это никакая не Россия. Это отдельно взятый Совхоз имени Ленина, в котором он создал людям такую жизнь, которую другие создать не способны. Поэтому отрезанный ломоть. Поэтому "не наш".