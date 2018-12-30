Недострой с видом на Кремль. Как Sky House связан с Украиной

​Дольщики Sky House – "самого элитного долгостроя страны" – встречают десятый новый год без давно оплаченного жилья. Перспективы сдачи жильцам комплекса туманны. На стройплощадке Sky House столкнулись интересы двух девелоперов: один был успешным при Юрии Лужкове, второй таковым является при нынешнем мэре Москвы Сергее Собянине.

Открытая дата



Улица Мытная, 10 минут пешком от метро "Шаболовская", в шаговой доступности – Нескучный сад, из окон верхних этажей четырех ярких 29-этажных домов виден Кремль. Но жильцов сюда до сих пор не пускают, хотя давно готовы даже детская площадка и спортивная "коробка" с баскетбольными кольцами.

Жилой комплекс огорожен забором, на щите с данными о строящемся объекте указано, что начались работы в третьем квартале 2009 года, а вот точная дата окончания не проставлена. Один из охранников стройки рассказал, что сюда регулярно приходят электрики и инженеры, но какие работы они сейчас выполняют, ему неизвестно.

Среди собственников квартир – экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, легенда российских смешанных единоборств Федор Емельяненко, родственники чеченского сенатора Зияда Сабсаби и бывшего премьер-министра Абхазии Нодара Хашбы, коммерсанты, чиновники, деятели шоу-бизнеса.

В жилом комплексе продано почти 500 квартир, каждая стоит десятки миллионов рублей. Люди, которые смогли позволить себе столь дорогую собственность, проводят уличные акции, в 2016 году они обращались на прямую линию Владимира Путина, но ситуация не изменилась.

– Проблема в том, что почти всё готово. Когда четыре года назад мы вкладывали деньги, всё было очень радужно, на стройке было много рабочих, дома должны были сдать через полгода. Я была беременна, мечтала гулять с дочкой в парке Горького. Почти два года назад Собянин взял на контроль Sky House, была принята дорожная карта… Н, такое ощущение, что власти не в курсе, что в ней написано: всё должно было быть введено в строй почти год назад, – рассказывает дольщица Ольга.

– Последняя встреча с дольщиками прошла почти три года назад. Тогда говорили, что всё достроят, только есть какие-то проблемы с подрядчиками и материалами, из-за санкций против Турции не приходят шинопроводы… Больше с нами не контактировали, – говорит Анна, собственник квартиры в Sky House.

В отличие от жилых домов, девелоперы доделали школу олимпийского резерва – это была "социальная нагрузка" к коммерческой застройке. Школа расположена рядом со Sky House. Здесь есть отделения дзюдо, самбо, стрельбы из лука, арбалета, пистолета и винтовки. Андрей Морев, глава муниципального округа Якиманка, рассказал Радио Свобода, что недавно школа осталась без отопления: на эту зиму спортсменам в срочном порядке тепло оплатили, сейчас городские власти прорабатывают новую схему, при которой спортшкола не будет зависима от Sky House.

– Дольщики попали в ситуацию нерешаемого кризиса. Город по каким-то причинам не берет на себя расходы по достройке, дольщики протестуют и обращаются во все инстанции, – констатирует Морев.

По данным Морева, в столичном бюджете на 2019 год помощь Sky House не предусмотрена. Осенью дольщики – через Госдуму – смогли получить ответ из мэрии, в котором говорится, что "прорабатываются схемы завершения работ, в том числе с участием города".

​Два мэра, два строителя



Генеральный подрядчик Sky House – компания "Аркс". До недавнего времени в числе её собственников был Геннадий Тимченко – олигарх, близкий к Владимиру Путину. У "Аркс" много объектов в Москве и области, правда, в основном инфраструктура и дороги, а не жилые комплексы. По данным базы "Спарк", с 2014-го по 2017 год "Аркс" получил контрактов от департамента строительства мэрии Москвы более чем на 60 миллиардов рублей, и чуть менее миллиарда рублей – от Мосводоканала в 2016–2018 годах.

Работой этой компании дольщики недовольны. Они предполагают, что в ее интересах может быть получение контроля над жилым комплексом. "Аркс" ведет многочисленные арбитражные споры с еще одним застройщиком, компанией "Олтэр".

– "Аркс" довел стройку до высокой стадии, а потом "вспомнил" про долги 2014 года. У застройщика и генподрядчика финансовые претензии друг к другу, достраивать никто не хочет. Мы писали заявления в следственные органы на компанию "Аркс", так как подозреваем, что выделенные на строительство средства были не полностью израсходованы, а стоимость некоторых работ или материалов крайне завышена. Качество строительства также вызывает у нас сомнение, – заявила Лия Горбан, представитель инициативной группы дольщиков.

– Sky House невозможно достроить из-за отсутствия финансирования со стороны "Олтэр", – утверждает не пожелавший быть названным представитель компании "Аркс". – Мы через арбитраж хотим получить порядка 400 миллионов рублей и расторгнуть договор. Мы судимся за то, что мы заработали, но нам не отдают. "Олтэр" прекратил платежи в 2018 году. Уже почти год объект стоит без консервации, несмотря на постоянные обращения "Аркса" к "Олтэру". Что со Sky House будет дальше, я не знаю. Сейчас мы несем определенные расходы на содержание объекта: в частности, охрану, чтобы всё не растащили. Sky House – это четыре жилых корпуса, административное здание и подземная парковка. Два жилых корпуса – в очень высоком качестве, но сейчас идет простой. Возможно, какие-то системы уже не сработают, надо делать диагностику. Ещё два жилых корпуса, как и парковка, – в слабой строительной готовности.

Получить комментарий в компании "Олтэр" Радио Свобода не удалось. Ранее ее представители утверждали, что стройка затянулась из-за роста курса доллара в 2014 году. В мэрии Москвы считают иначе: по инициативе городских властей в конце нынешнего года "против неустановленных лиц из числа сотрудников "Олтэр" возбуждено уголовное дело. Компанию подозревают в хищении средств, которые должны были быть потрачены на стройку.

"Олтэр" – дочерняя фирма "Мосситигрупп" олигарха Павла Фукса. По данным информационной системы "Спарк", Павел Фукс остается совладельцем "Мосситигрупп", несмотря на то что с 2015 года перенес свой основной бизнес на территорию Украины.

Павлу Фуксу 47 лет, он харьковчанин, считается близким другом мэра Харькова Геннадия Кернеса. Начинал бизнес в 1990-е в России. Его корпорация известна строительством двух башен в Москва-Сити: "Евразия" и "Империя". Фукс вел длительные переговоры о строительстве "Башни Трампа" в Москве, которые, правда, не закончились успехом.

У предпринимателя были и другие активы в столице России: 27,5 процента акций спорткомплекса "Олимпийский", гостиница "Аэростар", торговый центр "Калужский", 21,83 процента акций Совкомбанка. С Фуксом связана сеть российской фастфуд-сети "Теремок". Одна из дочерей предпринимателя замужем за внуком Масуда Абделхафида, министра внутренних дел и ближайшего сподвижника Муаммара Каддафи.

В нулевых Фукс и его семья были частыми героями московской светской хроники. В том числе Фукс играл в теннис с Юрием Лужковым и Валентином Юмашевым. Семья Юмашевых была партнером Фукса по Москва-Сити.

С 2015 года Фукс перебрался из России на Украину. Там он занимается благотворительностью: оплачивает строительство церквей и мемориального комплекса "Бабий Яр" в Киеве, а ранее объявлял о готовности лично платить десятки тысяч долларов украинским спортсменам-олимпийцам, которым удастся выиграть медали.

Павел Фукс попал в число граждан Украины, в отношении которых Россией введены персональные санкции. То есть его активы на территории России должны быть заморожены. Украинских журналистов-расследователей Фукс привлекает массовой скупкой активов, ранее принадлежавших олигархам, близким к Виктору Януковичу.

Предприниматель не ответил на предложение Радио Свобода дать комментарий о Sky House.

– "Мосситигрупп" называла себя застройщиком, продавала квартиры в Sky House в своём офисе продаж, рекламировала объект, проводила встречи с дольщиками, раздавала обещания. Позже они решили, что они сами дольщики, и даже подали иск на неустойку! – рассказывает Лия Горбан.

26 октября 2018 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать более 80 миллионов рублей с "Олтэр" в пользу "Мосситигрупп". Представитель "Олтэр" в суд не явился.