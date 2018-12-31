На Украине началась президентская избирательная кампания, она продлится 90 дней. Центральная избирательная комиссия страны прекратит приём документов от кандидатов 3 февраля 2019 года. После завершения регистрации кандидаты смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта.

Согласно данным социологических опросов, поддержкой избирателей пользуются глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, оппозиционный политик Юрий Бойко, а также действующий президент Пётр Порошенко.

В поддержку нынешнего главы государства высказались 9,4 процента опрошенных. Воглавляет рейтинг Юлия Тимошенко (у неё 16,9 процента голосов). При этом почти граждан Украины заявили, что не видят политиков, которые, по их мнению, могли бы эффективно управлять страной. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.