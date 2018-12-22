Керченский кризис: эскалация и перспектива. Эфир в 17:05

Может ли быть урегулирована ситуация вокруг кризиса в Керченском проливе? Каковы намерения и цели сторон? Виталий Портников беседует с политологами Сергеем Солодким и Александром Гольцем. Эфир в 17:05.
К чему приведет новое обострение на Азове?
Может ли быть урегулирована ситуация вокруг кризиса в Керченском проливе? Каковы намерения и цели сторон? Виталий Портников беседует с политологами Сергеем Солодким и Александром Гольцем. Эфир в 17:05.
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