Британия после выхода из ЕС создаст новые военные базы

Великобритания планирует создать новые военные базы после выхода из состава Европейского союза. Об этом изданию The Daily Telegraph рассказал министр обороны Гэвин Уильямсон. По его словам, Британия должна продемонстрировать, что снова готова выступить в роли глобальной державы. Министр не уточнил, где будут размещены базы. В свою очередь журналисты The Daily Telegraph предположили, что речь идёт о бывшей британской колонии Гайане, Сингапуре или Брунее.

Уильямсон отметил, что рассматривает Брекзит как один из наиболее важных моментов для британцев со времён победы во Второй мировой войне. По словам министра, выход из ЕС открывает новые возможности для участия Соединённого Королевства в мировой политике.

В частности, Уильямсон уверен, что роль Британии как глобального лидера будут приветствовать бывшие колонии Британской империи – такие страны, как Канада, Австралия, ряд государств Африки и Карибского бассейна.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Пока неясно, примет ли договор британский парламент. Голосование намечено на 21 января.

Большинство членов парламента отказываются одобрить соглашение – одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Тереза Мэй, однако, исключает повторный референдум.

Проект соглашения предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям.

Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Британия окажется в положении "вассального" государства, поскольку ей придётся, не будучи членом ЕС, подчиняться ряду его правил. Если соглашения по Брекзиту достичь не удастся, то Великобритания может выйти из Евросоюза и без него.