Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО

Вступило в силу решение США о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). С 31 декабря Соединённые Штаты не будут платить членские взносы, а также потеряют возможность избираться в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О планах покинуть международную организацию США объявили 12 октября 2017 года. Вашингтон обвинил ЮНЕСКО в "антиизраильском уклоне". При этом США планируют продолжить работу с организацией в качестве постоянного наблюдателя.

ЮНЕСКО – это Организация объединенных наций по вопросам образования науки и культуры. Она действует с 1945 года. В 2011 году в состав ЮНЕСКО приняли Палестинскую автономию. США выступили против этого решения и прекратили финансировать организацию.