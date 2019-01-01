США требуют от WADA отстранить Россию от соревнований

Антидопинговое агентство США призывает отстранить российских спортсменов от соревнований из-за срыва сроков доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление главы американского агентства Трэвиса Тайгарта. Он считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно перестать идти на поводу у России.

В конце декабря стало известно, что группа экспертов WADA получила доступ в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогла извлечь и вывезти ее данные из России. Сообщалось, что российские власти потребовали от экспертов использовать для извлечения данных сертифицированное в России оборудование.

Эксперты WADA готовят отчёт, от которого зависит, будет ли подтверждено решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Заседание специального комитета по данному вопросу намечено на 14–15 января.

В сентябре минувшего года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трёхлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории, а также к её информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.