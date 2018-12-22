Россия не допустила экспертов WADA к лабораторным пробам

Российские власти потребовали, чтобы делегация WADA использовала для извлечения данных московской антидопинговой лаборатории сертифицированное в России оборудование.

Группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) получила доступ в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогла извлечь и вывезти ее данные из России. Сообщение об этом появилось в пятницу 21 декабря на сайте WADA.

"Делегация не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого властями РФ вопроса о том, что оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством", – сказано в пресс-релизе. В заявлении WADA подчеркивается, что этот вопрос не поднимался российской стороной на предыдущих встречах.

Эксперты WADA подготовят отчет, от которого зависит, будет ли подтверждено решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Заседание специального комитета по данному вопросу пройдет 14-15 января 2019 года.

В сентябре нынешнего года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трёхлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года, сообщила "Немецкая волна"