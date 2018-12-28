Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус записал обращение к президенту России Владимиру Путину. В нём он заявил о том, что российский спорт находится "у края пропасти" из-за того, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. Российские чиновники уверяют, что переговоры с WADA “идут в рабочем порядке”, но российские спортсмены обеспокоены: уже в середине января 2019 года РУСАДА может вновь лишиться аккредитации, а российский спорт – доступа на международные соревнования.

Допуск экспертов к данным проб спортсменов, хранящихся в московской лаборатории, был одним из условий восстановления аккредитации WADA. Дисквалификация российского агентства, продлившаяся около трех лет, закончилась в сентябре 2018 года после долгих и сложных переговоров между спортивными чиновниками. Летом 2017 года WADA сформулировало “дорожную карту” по возвращению полномочий РУСАДА, ее ключевыми требованиями было признание Россией выводов доклада Ричарда Макларена о существовании государственной допинговой программы и обеспечение международным специалистам доступа к допинг-пробам, хранящимся в Москве. Впрочем, российским Минспорта и ОКР удалось добиться смягчения условий. В итоге было официально признано, что “ряд представителей Министерства спорта и подчиняющихся ему организаций” участвовали в “манипуляциях” в антидопинговой системе (наличие “институциональной допинговой схемы” при участии ФСБ, о которой шла речь в докладе Макларена, РФ так и не признала). Что касается доступа экспертов, то и здеcь WADA пошла на уступки: было решено, что специалисты получат не неограниченный доступ к любым допинг-пробам спортсменов, а лишь копии “сырых аналитических данных [о содержании проб]”, полученных “независимыми экспертами”, выбранными российской стороной и согласованными с WADA. Сами пробы, по заверению российских чиновников, опечатаны ФСБ в связи с проведением федерального расследования. При этом визит экспертов в Москву должен был состояться только после восстановления в правах РУСАДА, которое произошло решением исполкома WADA 20 сентября 2018 года.

Россия обязалась предоставить WADA все необходимые данные о пробах в срок до 31 декабря 2018 года. В течение еще полугода, до 30 июня 2019 года, российская сторона обязалась передать на перепроверку уже сами пробы – те, которые покажутся WADA подозрительными. 17 декабря специалисты прибыли в Москву, но завершить свою миссию не сумели. 21 декабря на сайте WADA появилось официальное заявление: комиссия получила доступ в московскую лабораторию, но не смогла завершить процесс извлечения данных, так как российская сторона заявила, что для этого должно использоваться только оборудование, сертифицированное по российскому законодательству, – оборудование команды WADA таких сертификатов не имело. В заявлении подчеркивается, что ранее это условие российская сторона не обсуждала.

По итогам своей миссии эксперты подготовят отчет и представят его специальной комиссии WADA, которая на заседании 14–15 января 2019 года должна решить, оставить ли в силе аккредитацию РУСАДА. Если решение будет отрицательным, российский спорт ждут дальнейшие репрессии – как минимум дисквалификация не будет снята с легкоатлетической федерации и паралимпийского комитета, как максимум Россия лишится доступа на большинство представительных спортивных соревнований и не сможет проводить их сама. К тому же на этот раз переговоры о восстановлении в правах РУСАДА могут оказаться еще более сложными. Именно этот вариант в своем обращении Юрий Ганус и назвал пропастью, на краю которой застыл российский спорт. “Последствия будут, может быть, в ближайшее время даже невосполнимые для реноме, авторитета российского спорта. И если тех примеров дисквалификации крупнейший Федерации легкой атлетики уже несколько лет, того же Паралимпийского комитета российского, недостаточно было, для того чтобы убедиться, что международные антидопинговые службы не шутят, так скажем, в отношениях с нами, то на этот раз большинству наших элитных спортсменов просто будет закрыт доступ к международным соревнованиям. Я уже не говорю про то, что угроза неучастия в ближайших Олимпийских играх и в Токио, и затем в Пекине становится очень реальной”, – сказал в интервью Радио Свобода спортивный журналист и комментатор Eurosport Андрей Кондрашов.

Осталось согласовать некоторые технические детали, вопросы использования конкретного оборудования

Насколько легко разрешим вопрос сертификации оборудования для извлечения данных московской лаборатории? Здесь мнения расходятся. Министр спорта России Павел Колобков уверен, что “общий язык” удастся найти. В интервью "России-24" Колобков заверил, что Россия готова предоставить копии базы данных. “Осталось согласовать некоторые технические детали, вопросы использования конкретного оборудования. Приезжали эксперты, им продемонстрировали всё оборудование. Предложили им скопировать базу данных и даже дали возможность вывезти эту базу. По сути, это уникальное решение, такого в принципе не было. Следственный комитет РФ пошел на беспрецедентные меры”, – заявил Колобков.

Мы перешли на непривычную для нас сторону, доверие возвращать очень сложно

Однако, судя по видеообращению Гануса, которое было записано уже после этих высказываний Колобкова, все не настолько просто. Глава РУСАДА заметил, что за три месяца, прошедшие после восстановления аккредитации его агентства, Россия так и не смогла передать данные проб, многие из которых фактически принадлежат МОК и международным спортивным организациям. “На базе данных московской лаборатории идут непрерывные спекуляции, – сказал Ганус и добавил: – Мы перешли на непривычную для нас сторону, доверие возвращать очень сложно”. Гендиректор РУСАДА намекнул, что проблемы с передачей данных могут быть следствием усилий неких “заинтересованных лиц”.

На обращение Юрия Гануса уже на следующий день, 28 декабря, отреагировали в администрации президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал "Интерфаксу", что в Кремле с записью “внимательно ознакомились”, но “господин директор [РУСАДА], к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей”. По словам Пескова, между Россией и WADA есть договоренность о сроках передачи данных московской лаборатории, а взаимодействие “идет в рабочем режиме”. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец при этом заявила, что работа с WADA по базе данных московской лаборатории завершится до 16 января, то есть спустя полмесяца после окончания дедлайна и через день после предполагаемого окончания заседания спецкомиссии WADA.

Юрий Ганус пошел на крайнюю меру, выступив с открытым письмом

“Не верить пресс-секретарю президента, наверное, нельзя, но, с другой стороны, ситуация для обывателя, да и для специалистов выглядит очень странно, мягко говоря. Все равно вывод один напрашивается: беда буквально стоит у порога, – считает Андрей Кондрашов. – Юрий Ганус пошел, я бы так сказал, на крайнюю меру, выступив с открытым письмом. И уж если этот призыв останется без реакции, ну, значит, мы будем пожинать плоды этой даже не конфликтной ситуации, а какой-то несуразицы, какой-то глупости много-много лет”.

Ситуация с неудачным визитом экспертов WADA в Москву, однако, волнует в России не только Гануса. “На мой взгляд, ситуация близка к критической. Я являюсь членом комиссии спортсменов МОК, к России все мои коллеги хорошо относятся и ждут выполнения условий WADA, которые были озвучены всему мировому сообществу. И все говорят, что если этого не случится, то будет катастрофа”, – сказала в комментарии ТАСС двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Очевидно, Россия считает гораздо большей угрозой передачу секретных данных, чем изоляцию для спортсменов

“Грязная игра – на очереди следующий раунд. По всей видимости, Россия пока не готова предоставить оригинал данных из московской лаборатории. Дедлайн, установленный WADA, – 31 декабря. Что дальше? Драматичный шаг: шеф РУСАДА обращается к Путину, чтобы избежать тотальной катастрофы. [...] Очевидно, Россия считает гораздо большей угрозой передачу секретных данных, чем изоляцию для спортсменов. Тревожное развитие событий. Что скрывает Россия?” – написал в твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт, с расследований которого началась российская допинговая катастрофа.