На западе Германии задержан водитель, наезжавший на пешеходов

На западе Германии в Ботропе в ночь на вторник, 1 января, водитель легкового автомобиля несколько раз наехал на пешеходов. Следователи считают, что имеют дело с целенаправленным нападением, которое, возможно, связано с ксенофобскими настроениями водителя. Прокуратура сообщила, что располагает предварительными сведениями о психическом заболевании" водителя.



По версии следствия, 50-летний водитель из Эссена направил свой "Мерседес" цвета на пешехода на подъездах к центру Ботропа. Прохожему удалось спастись.





Водитель продолжил движение и повторил попытку наезда в районе оживленной площади Берлинер-платц. На этот раз под колеса попала группа как минимум из четырех пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным полиции, несколько человек получили тяжелые ранения.



Водитель попытался скрыться с места происшествия. Остановить его автомобиль удалось полиции в Эссене, где он также пытался сбить людей на автобусной остановке. В ходе задержания полиция обратила внимание на ксенофобские высказывания подозреваемого, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на издание Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.