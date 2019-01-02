Россия сорвала сроки по доступу экспертов WADA к допинг-пробам

Россия не выполнила требование по доступу международных специалистов к пробам в Московской лаборатории. Об этом говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Доступ международных специалистам к допинг-пробам был одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Теперь спортсменов из России могут снова отстранить от соревнований.
21 декабря агентство сообщило, что его эксперты не смогли получить данные из Московской лаборатории. Власти потребовали использовать для этого сертифицированное в России оборудование. В WADA тогда заявили, что должны получить доступ к допинг-пробам до 31 декабря, но это требование выполнено не было.
Из-за срыва сроков Антидопинговое агентство США уже призвало отстранить российских спортсменов. Там заявили, что WADA должно перестать "идти на поводу у России".
Сейчас всемирное агентство готовит отчет. Заседание комиссии, на которой решат судьбу Российского антидопингового агентства пройдет 14-15 декабря.
- РУСАДА было лишено прав в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
- В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников отрицает.
- В конце декабря глава РУСАДА Юрий Ганус записал обращение к президенту России Владимиру Путину. В нём он заявил о том, что российский спорт находится "у края пропасти" из-за того, что экспертов WADA не пускают к базе данных московской лаборатории. Ганус предупредил, что Россия может оказаться в "спортивной самоизоляции". В Кремле сказали, что Ганус не совсем в курсе рабочего процесса, но обещали прислушаться к его мнению.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.