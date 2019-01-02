Россия сорвала сроки по доступу экспертов WADA к допинг-пробам

Россия не выполнила требование по доступу международных специалистов к пробам в Московской лаборатории. Об этом говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Доступ международных специалистам к допинг-пробам был одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Теперь спортсменов из России могут снова отстранить от соревнований.

21 декабря агентство сообщило, что его эксперты не смогли получить данные из Московской лаборатории. Власти потребовали использовать для этого сертифицированное в России оборудование. В WADA тогда заявили, что должны получить доступ к допинг-пробам до 31 декабря, но это требование выполнено не было.

Из-за срыва сроков Антидопинговое агентство США уже призвало отстранить российских спортсменов. Там заявили, что WADA должно перестать "идти на поводу у России".

Сейчас всемирное агентство готовит отчет. Заседание комиссии, на которой решат судьбу Российского антидопингового агентства пройдет 14-15 декабря.