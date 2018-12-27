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Глава РУСАДА заявил Путину, что российский спорт "у края пропасти"

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус записал обращение к президенту России Владимиру Путину. В нём он заявил о том, что российский спорт находится "у края пропасти" из-за того, что экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не пускают к базе данных Московской лаборатории.

По словам Гануса, российские спортсмены могут быть отстранены от международных турниров, а страна лишится права проводить на своей территории соревнования международного уровня. За три месяца экспертов ВАДА допустили только до допинг-проб российских спортсменов. Ганус заявил о неких лицах, которые заинтересованы в препятствовании расследованию всемирного антидопингового агенства.

В сентябре нынешнего года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трёхлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории, а также к её информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

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