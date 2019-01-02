Кремль рассказал о переговорах Путина и Макрона

Кремль отчитался о телефонном разговоре президентов России и Франции. Как утверждают в Москве, Владимир Путин и Эммануэль Макрон поздравили друг друга с Новым годом и обсудили ситуацию в Сирии и конфликт в Керченском проливе. По чьей инициативе состоялся разговор, в Кремле не уточнили. На сайте президента Франции о переговорах с Путиным не сообщается.

Ранее Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от Москвы немедленно и без каких-либо условий освободить задержанных у берегов аннексированного Крыма украинских военных. Россия назвала эти требования "неприемлемыми". Министерство иностранных дел страны обвинило Запад в "двойных стандартах", а Украину – в нарушении прав человека.

В конце ноября сотрудники ФСБ России захватили у берегов Крыма 24 украинских моряка. Их обвинили в нарушении государственной границы и поместили в московское СИЗО. Сами моряки объявили себя военнопленными. Киев утверждает, что их задержали в нейтральных водах.