Москва назвала "неприемлемыми" требования освободить украинских моряков, задержанных у берегов аннексированного Крыма. С таким призывом накануне выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они потребовали немедленно освободить моряков и сделать это без предъявления каких-либо условий.

Министерство иностранных дел России в ответ на это обвинило страны Запада в "двойных стандартах", а Украину – в нарушении прав человека. В ведомстве указали на задержание украинскими пограничниками нескольких российских судов, а также на арест руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Кроме этого, МИД России заявил о неудачных попытках Киева расследовать убийства во время акций протеста на Майдане, обвинил украинские власти во вмешательстве в религиозную жизнь страны из-за предоставления Украинской православной церкви независимости от Москвы, а также указал на низкий рейтинг действующего президент Украины Петра Порошенко.

"Идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, хоть как-то отличающейся от мнения официоза", – утверждают в Министерстве иностранных дел России. Киев эти заявления пока не прокомментировал.

ФСБ в конце ноября с применением оружия задержала у берегов аннексированного Крыма 24 украинских военных моряка. Их обвинили в нарушении государственной границы России и поместили в московское СИЗО. Сами моряки объявили себя военнопленными. Киев утверждает, что их задержали в нейтральных водах.