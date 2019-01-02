Вместо свадьбы – в тюрьму. Кто такой Пол Уилан, задержанный ФСБ в Москве

28 декабря 48-летний гражданин США Пол Уилан с несколькими своими знакомыми побывал на экскурсии в музеях московского Кремля. Вечером он должен был появиться в гостинице "Метрополь" на свадьбе друга, но вместо этого бесследно исчез. Лишь в последний день 2018 года обеспокоенные родственники Уилана узнали от американских дипломатических представителей в Москве, что Пол арестован по подозрению в шпионаже.

"Мы глубоко обеспокоены его состоянием и безопасностью. Невиновность Пола не подлежит сомнению, и мы надеемся, что его права будут соблюдаться", – говорится в заявлении, распространенном семьей Пола Уилана. Дэвид Уилан, брат-близнец Пола, сообщил в переписке с корреспондентом Радио Свобода, что его брат – бывший морской пехотинец, служивший в Ираке, с 2017 года работает в компании BorgWarner, занимающейся производством деталей для автомашин.

В самой компании эти сведения подтвердили, сообщив, что Пол Уилан занимает у них должность директора по вопросам безопасности, отвечающего за работу филиалов BorgWarner как в США, так и в других странах. При этом, как отмечают в компании, у них нет подразделений в России. Однако в 2013 году российский концерн "Ростех", которому принадлежит, в частности, автозавод КамАЗ, сообщал о долговременном сотрудничестве с дочерней фирмой BorgWarner под названием BorgWarnerTurboSystems.

По словам Дэвида Уилана, его брат жил в городе Нови, штат Мичиган. Пол бывал в России, в том числе в рамках своих обязанностей по прежней работе в рекрутинговой компании Kelly Services, у которой есть филиал в России. Нынешняя поездка Пола в Москву, как утверждает его семья, была связана с сугубо личными делами. Он помогал своему бывшему сослуживцу с организацией той самой свадьбы: невеста друга Уилана – россиянка. Имен этой пары брат Пола не назвал.

Я провожу расследования. Я занимаюсь проектами, касающимися безопасности

По сообщению издания Daily Beast, Пол Уилан служил в морской пехоте с начала 90-х по 2001 год и затем снова – с 2003 как минимум до 2006-го, в этот период – по большей части в Ираке. В Kelly Services, как и на нынешней работе, Уилан занимался вопросами безопасности, которые описывал так: "Я провожу расследования. Я занимаюсь проектами, касающимися безопасности. Прежде всего это вещи, связанные с интернет-технологиями, а также случаи воровства, мошенничества, сексуальных домогательств, насилия на рабочем месте. Всё, что может повлиять на наш бизнес, наш бренд, дела такого рода". Из Kelly Services Уилан уволился в 2011 году.

Любопытным свидетельством связей Пола Уилана с Россией является его страничка в социальной сети "ВКонтакте". Там он размещал, помимо прочего, свои фотографии времен армейской службы и сообщения на русском языке, который изучал. Судя по информации, которая появлялась под его именем в соцсетях, Уилан – сторонник Дональда Трампа, а также, что довольно неожиданно, болельщик московского "Спартака":

Газета Washington Post сообщила, что Пол Уилан с 2007 года часто бывал в России. Несколько его российских знакомых, с которыми связалось это издание, описывают Пола как "дружелюбного парня, который очень хорошо относится к России и немного говорит по-русски". А вот другой отзыв о нем – от американского знакомого:

​"Я его знаю лично, вместе служили в 2006 в Ираке. Немножко со странностями, но точно не шпион".

Российские власти уведомили посольство США в Москве о задержании американца. Дипломаты добиваются консульского доступа к нему – возможно, он уже был им предоставлен, так как согласно Венской конвенции, подписанной Россией, такой доступ должен быть обеспечен не позднее 72 часов с момента ареста. По обвинению в шпионаже Полу Уилану грозит до 20 лет лишения свободы.

Немножко со странностями, но точно не шпион

Сообщение об аресте Уилана поступило на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Москва по-прежнему открыта для диалога с Вашингтоном, и направил новогоднее поздравление президенту США Дональду Трампу. В конце ноября Трамп отменил ранее запланированные переговоры с Путиным, которые должны были состояться в кулуарах саммита G20 в Аргентине. Это случилось сразу после инцидента с захватом Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

20 декабря в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия не намерена "арестовывать невинных людей лишь для того, чтобы потом обменять их на кого-то".

За неделю до этого россиянка Мария Бутина, обвиненная в США в шпионаже, признала свою вину в американском суде. Кремль отрицает, что Бутина занималась разведывательной деятельностью.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду потребовал от российской стороны немедленно освободить Пола Уилана и объяснить причины его ареста.