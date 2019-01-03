Полиция завела уголовное дело на активиста штаба сторонников Алексея Навального в Перми Александра Шабарчина. Об этом сообщает пермское издание "Звезда" со ссылкой на координатора штаба Сергея Ухова. Шабарчина подозревают в установке чучела с фотографией Путина в центре Перми, полиция считает это хулиганством. Оппозиционеру грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Шабарчин был задержан утром 3 января. Полиция провела обыски в его квартире и изъяла у него всю технику, рассказали в штабе Навального телеканалу "Дождь". Позже сторонника Навального отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело заведено по статье хулиганство, совершенное группой лиц. Фигурантами дела стали стали еще два человека, имена которых не называются.

Чучело с Путиным появилось на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина в центральной части Перми в ноябре. На груди манекена был приклеен листок бумаги надписью "Военный преступник Пыня В.В.", вместо лица — фото президента России Владимира Путина с надписью "Лжец".

Ещё одним эпизодом возбуждённого дела о хулиганстве стала акция с плакатами с портретами Путина в городе 30 декабря, утверждает Шабарчин. Тогда в городе были развешаны плакаты с поздравлениями пермяков с новогодними ростом НДС, цен и тарифов ЖКХ.