В Магнитогорске прощаются с жертвами обрушения жилого дома

В пятницу в Магнитогорске начались похороны погибших в результате взрыва в жилом доме на улице Карла Маркса. После взрыва обрушился целый подъезд, погибли, по официальным данным, 39 человек.

На две отдельные церемонии прощания пришли десятки человек, в одной из них участвовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщают российские информационные агентства.

Одна панихида была посвящена Виктору Воронцову, который погиб под завалами, тогда как его жена и дочь спаслись. Тело Воронцова перевезли в расположенное под Магнитогорском село Агаповка.

Сегодня также прошло прощание с семьёй Крамаренко. В нём участвовали около ста человек. В результате взрыва газа погибли все члены семейства: 31-летние супруги Игорь и Анастасия и их полуторагодовалая дочь Милана.

Местное издание 74.ru передаёт, что жители города несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам. Власти города заявляют, что после разбора рухнувших подъездов на их месте появится официальный мемориал.

Всего в пятницу пройдут похороны шести жертв трагедии. Полный список погибших опубликован на сайте городской администрации.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир оказались разрушены полностью, ещё 10 – частично. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших. Экстренные службы сообщили об окончании поисково-спасательной операции. Всего в обрушившемся подъезде были прописаны 110 человек.

В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Сообщалось, что власти Магнитогорска планируют сохранить 12-подъездный дом, пострадавший в результате взрыва, разделив его на два отдельно стоящих здания. Жители просят их переселить.