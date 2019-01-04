Варфоломей призвал к признанию украинской автокефалии

Патриарх Константинопольской церкви Варфоломей опубликовал обращение к православным церквям мира накануне подписания томоса об автокефалии для Украинской православной церкви. Патриарх призывает всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой. Обращение опубликовано на официальном сайте константинопольского патриархата.

В письме напоминается, что 6 января в Стамбуле Варфоломей вручит томос об автокефалии новому митрополиту Киевскому Епифанию. Патриарх намерен подписать документ днём ранее. В связи с этим он просит православные церкви признать украинскую автокефалию и упоминать митрополита киевского в молитвах во всех православных храмах.

"Если мы проигнорируем желание наших братьев, которые в отчаянии переживают события на Украине, мы лишимся какого-либо оправдания в Судный день перед нашим Господом", — написал патриарх Варфоломей в обращении.

Уточняется, что на просьбу признать автокефалию Украинской православной церкви ранее отрицательно ответила Польская православная церковь, а Антиохийская церковь не полностью согласна с решением.

В церемонии вручения томоса об автокефалии Украинской православной церкви примет участие президент Украины Пётр Порошенко.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь, которая относится к Константинопольскому патриархату.

Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний.

Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал создание новой церкви, назвав решение собора историческим событием. В свою очередь в Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела. Против автокефалии Украинской православной церкви также возражает Русская православная церковь.