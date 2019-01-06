Болтон: США покинут Сирию, только обеспечив защиту для курдов

Соединённые Штаты завершат вывод войск из Сирии после того, как получат от Турции гарантии неприкосновенности курдов - американских союзников в регионе. Об этом заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль.

Болтон подчеркнул, что любая военная операция Турции на территории Сирии должна быть согласована с Вашингтоном. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп привержен идее полного уничтожения террористической группировки "Исламское государство", для борьбы с которой американские военные несколько лет назад вместе с союзниками начали операцию в Сирии.

Болтон сказал, что в ходе визита на Ближний Восток намерен обсудить проблематику вывода войск США из Сирии с руководством Израиля и Турции.

Президент Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Он говорил о том, что военные покинут Сирию в скором времени, однако впоследствии срок был продлён, как минимум, на несоколько месяцев. В знак протеста против решения президента ушёл в отставку министр обороны Джеймс Мэттис, за ним последовал ряд чиновников Пентагона. Оппоненты Трампа указывали на то, что быстрый вывод войск США поставит под угрозу вооружённые отряды курдов, которые вместе с американцами вели борьбу с "Исламским государством" на севере и востоке Сирии. Турция не раз заявляла, что готовит военную операцию против курдов, которых обвиняет в поддержке терроризма.

Сообщалось, что курдские формирования передали контроль над крупным городом Манбидж армии сирийского президента Башара Асада, чтобы защитить город от турецкого вторжения. На данный момент, однако, сирийские правительственные войска в город не вошли, они расположились неподалёку.

Курды контролируют районы северо-востока Сирии, там же - а также на юге - находятся и американские военные базы. В районе границы с Ираком продолжаются бои с отрядами "ИГ".