Голосование по Брекзиту в британском парламенте назначено на 15 января

Голосование в британском парламенте по Брекзиту состоится 15 января, сообщает Би-би-си со ссылкой на правительственные источники.

Тереза Мэй ранее, в декабре, была вынуждена перенести голосование в парламенте из-за опасений, что её предложение принять достигнутое с ЕС соглашение об условиях Брекзита будет отклонено большинством голосов.

Ранее в правительстве заявляли, что голосование пройдёт после 14-го января.

В минувшее воскресенье Мэй заявила, что Великобритания окажется в состоянии "неопределённости", если её предложения по проекту соглашения с ЕС будут отвергнуты парламентом.