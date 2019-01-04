В Северную Ирландию перебросят 1 тыс. полицейских – из-за Брекзита

Власти Великобритании перебросят в Северную Ирландию около тысячи полицейских из Англии и Шотландии для обеспечения безопасности в случае массовых беспорядков, которые могут возникнуть при возможном срыве Брекзита. По данным газеты The Guardian, британском правительстве опасаются массовых протестов. Демонстрации могут начаться, если соглашение о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза не получит одобрение парламента. В таком случае Британии придётся покинуть ЕС без сделки с Брюсселем.

Так называемый "жёсткий Брекзит", вероятно, приведёт к тому, что между британским регионом Северная Ирландия и республикой Ирландия, входящей в ЕС, появится пограничная и таможенная инфраструктура. Это может привести к волнениям, поскольку у многих жителей Британии на границе с республикой Ирландия есть ирландское гражданство.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Пока неясно, примет ли договор британский парламент. Голосование намечено на 21 января – документ планировалось обсудить в декабре 2018 года, но правительство перенесло заседание из-за слабой поддержки законодателей. Большинство членов парламента отказываются одобрить соглашение – одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Премьер-министр Тереза Мэй, однако, исключает повторный референдум.

Проект соглашения предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям. Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Британия окажется в положении "вассального" государства, поскольку ей придётся, не будучи членом ЕС, подчиняться ряду его правил. Если соглашения по Брекзиту достичь не удастся, то Великобритания может выйти из Евросоюза и без него.