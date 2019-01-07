Пост премьера Латвии предложен уроженцу США

Президент Латвии Раймондс Вейонис поручил сформировать правительство лидеру партии "Новое Единство", депутату европарламента Кришьянису Кариньшу.

54-летний Кариньш - уроженец США, он имеет двойное гражданство. Он стал третьим кандидатом на пост премьера после прошедших в октябре прошлого года выборов. Предыдущие две попытки сформировать кабинет не увенчались успехом.

"Новое Единство" имеет в парламенте наименьшую фракцию. Однако, по словам президента, Кариньш заручился поддержкой ряда правых и центристских парламентских фракций, которые ранее не могли договориться между собой. В новую правящую коалицию войдут, в частности, Национальное объединение, Новая консервативная партия, партийное объединение "Для развития/За!" и популистская партия "Кому принадлежит страна?" В оппозиции останутся входивший в прежнюю коалицию Союз зелёных и крестьян, а также партия "Согласие", за которую голосуют прежде всего русскоязычные жители Латвии. Она заняла на выборах первое место, но этого не хватило для того, чтобы сформировать правительство.