В Анкаре начинается суд по делу об убийстве посла России

В Анкаре начинается суд над подозреваемыми в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, сообщает Би-би-си. Следствие установило, что 28 обвиняемых связаны с проживающим в США проповедником Фетхуллой Гюленом и принадлежат к его организации FETO, которая в Турции признана террористической.

Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в дипломата с криками "Аллаху акбар! Не забывайте Алеппо!".

Через несколько минут Алтынташ был убит в ходе перестрелки с сотрудниками сил безопасности.