В Ярославле задержали бывшего заключенного ИК-1 Руслана Вахапова

В Ярославле задержали Руслана Вахапова, бывшего заключенного местной исправительной колонии №1, который ранее рассказал об избиении осужденных бойцами спецназа ФСИН. Сейчас Вахапов руководит ярославским отделением правозащитной организации "Русь сидящая".

Как сообщает фонд "Общественный вердикт", Вахапова задержали, когда он приехал в полицию, чтобы отметиться по правилам, предписанным административным надзором. Однако полицейские отказались его отпускать и угрожали составить протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

Адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что Вахапова повезли в суд. Ему могут вменить нарушение правил административного надзора.

В 2017-м Вахапов, осужденный по "Болотному делу" Иван Непомнящих и ещё один заключенный Евгений Макаров сообщили об избиениях сотрудниками ярославской исправительной колонии. Позже сотрудники колонии подвергли Макарова пыткам. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках только летом 2018 года, после того как "Новая газета" опубликовала видео истязаний. По делу проходят более 10 человек. Впоследствии были возбуждены другие дела по факту пыток в этой колонии.

Вахапов был осужден в 2012 году на семь с половиной лет строгого режима по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, он справлял нужду на обочине дороги, когда рядом находились три несовершеннолетних девочки, тем самым развратив их. Сам Вахапов утверждает, что не заметил детей.

В июне 2018 года Вахапов освободился из колонии. Суд установил административный надзор за ним на шесть лет. После освобождения он рассказал о жестокости сотрудников ярославской колонии №1 и избиениях заключенных, которые оставались безнаказанными.