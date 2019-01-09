Оператор строящейся системы весогабаритного контроля "Платон" получит компенсацию от государства, если ее работа будет сопровождаться акциями протеста. Все простои системы из-за митингующих будут оплачиваться из бюджета. Контрольные пункты позволяют штрафовать дальнобойщиков на суммы до 500 тысяч рублей. Акции протеста против них уже запланированы.

Компенсация будет выплачена, если из-за митингов и демонстраций, препятствующих строительству или работе системы, оператор понесет дополнительные расходы, пишет газета "Ведомости". При этом учитываться будут как понесённые убытки, так и расходы, которые оператор "Платона" только рассчитывает получить.

"Платон" — действующая в России система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. С 2020 года система будет объединена со строящимися пунктами автоматического весогабаритного контроля.

К 2024 году вместо действующих на дорогах 27 контрольных пунктов на трассах по всей стране должно появиться 387. Они будут автоматически следить за соблюдением дальнобойщиками правил весовых ограничений — грузовым автомобилям запрещено ездить по трассам с большей загрузкой, чем предусмотрено законом. Штраф за превышение может достигать пятисот тысяч рублей.

Оператором весогабаритного контроля выступит компания РТИТС, подконтрольная госкорпорации "Ростех" и бизнесменам Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову. За 11,5 лет обслуживания системы их компания получит почти 118 с половиной миллиардов рублей.

В феврале дальнобойщики планируют выдвинуть протестные требования против системы весогабаритного контроля, рассказал "Ведомостям" координатор протестов водителей Андрей Бажутин. Водители считают, что новая система направлена только на штрафы и не даёт им возможности быстро исправить перевес.

С нового года дальнобойщики потеряют право на налоговый вычет, компенсирующий их расходы на оплату "Платона" за проезд по федеральным трассам. Введение этой системы вызвало в 2015 году массовые протесты дальнобойщиков по всей стране.