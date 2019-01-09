В 2018 году подчинённая вице-мэру Москвы Петру Бирюкову компания "Москапремонт" получила контракты на общую сумму в почти миллиард рублей. Часть этих денег компания забирает себе. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Журналисты утверждают, что с января по ноябрь 2018 года "Москапремонт" получил контракты на ремонт 38 домов общей стоимостью 974 миллиона рублей. Из них 296 миллионов компания оставила себе, а остальное отдала субподрядчикам. По информации журналистов, "Москапремонт" принадлежит ГБУ "Автомобильные дороги", которое подчиняется департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Его курирует заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

В качестве примера "Проект" приводит тендер на капитальный ремонт дома по адресу улица Металлургов, 27. "Москапремонт" оказалась единственной участвовавшей в нём компанией. Организация получила заказ по максимальной цене в 19 миллионов рублей и провела новый конкурс, на котором передала ремонт дома субподрядчику за 10 миллионов.