В 2018 году подчинённая вице-мэру Москвы Петру Бирюкову компания "Москапремонт" получила контракты на общую сумму в почти миллиард рублей. Часть этих денег компания забирает себе. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".
Журналисты утверждают, что с января по ноябрь 2018 года "Москапремонт" получил контракты на ремонт 38 домов общей стоимостью 974 миллиона рублей. Из них 296 миллионов компания оставила себе, а остальное отдала субподрядчикам. По информации журналистов, "Москапремонт" принадлежит ГБУ "Автомобильные дороги", которое подчиняется департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Его курирует заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
В качестве примера "Проект" приводит тендер на капитальный ремонт дома по адресу улица Металлургов, 27. "Москапремонт" оказалась единственной участвовавшей в нём компанией. Организация получила заказ по максимальной цене в 19 миллионов рублей и провела новый конкурс, на котором передала ремонт дома субподрядчику за 10 миллионов.
- Сама организация зарегистрирована по адресу, на котором располагается офис ГБУ "Автомобильные дороги". "Москапремонт" занимает всего одну комнату и в штате компании числится семь сотрудников.
- Журналистам издания не удалось связаться с представителями компании. Во главе Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, который занимается аукционами на ремонт домов, стоит вице-мэр Бирюков. В фонде отказались отвечать на вопросы "Проекта" из-за отсутствия у издания регистрации в Роскомнадзоре.
- По информации корреспондентов "Проекта", дочерняя компания "Москапремонта" будет зарабатывать на перевозке мусора из Москвы в Архангельскую область. Там будет располагаться полигон, строительство которого курирует ГБУ "Автомобильные дороги". В 2018 году местные жители выступили против строительства свалки, которая, по их мнению, может стать причиной отравления почвы и грунтовых вод.
- В декабре издание "Медуза" обнаружила у семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова 9 пентхаусов с видом на Кремль в одном из жилых комплексов в центре столицы. Рыночная стоимость квартир – более полутора миллиардов рублей. Бирюков уже более десяти лет возглавляет весь комплекс городского хозяйства. Он единственный вице-мэр Москвы, оставшийся из команды уволенного в 2010 году мэра Юрия Лужкова.
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