Участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу по УДО

Участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков, приговорённый в 2017 году к трём годам колонии, вышел на свободу в связи с условно-досрочным освобождением. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская.

Тепляков, как и ещё двое участников группы – Владимир Аникеев и Александр Филинов – был обвинён в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. По версии следствия, хакерская группа "Шалтай-Болтай" (другое её название – "Анонимный интернационал") специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных российских чиновников, крупных фирм и СМИ для последующей продажи полученных данных в интернете. Среди возможных потерпевших называлась тогдашний пресс-секретарь главы правительства России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

В итоге, Филинов, как и Тепляков, получил три года колонии, а предполагаемый лидер группы Владимир Аникеев – два года, так как он признал вину, пошёл на сделку со следствием и назвал имена других участников "Шалтая-Болтая".

В августе прошлого года Аникеев вышел на свободу – срок его заключения пересчитали по новому закону, который приравнивает один день, проведённый в следственном изоляторе, к полутора дням в колонии.

В октябре Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал ещё одного предполагаемого участника "Шалтая-Болтая" Александра Глазастикова, который находится на территории Эстонии.

По данным "Интерфакса", еще несколько хакеров, которые, предположительно, входили в группу, числятся в розыске.