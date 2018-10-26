Суд в Москве заочно арестовал хакера из группы "Шалтай-Болтай"

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию России, – сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда.

Около двух лет Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис), был арестован в ноябре 2016 года.

Позднее были арестованы еще двое членов группы – Константин Тепляков и Александр Филинова. Мосгорсуд признал их в сентябре 2017 года виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Обоим было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима. Полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием Аникеев 6 июля прошлого года был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция Верховного суда России признала приговор законным.

В августе этого года Аникеев вышел на свободу.

По данным источника "Интерфакса", еще несколько хакеров, которые, предположительно, входили в группу "Шалтай-Болтай", числятся в розыске.