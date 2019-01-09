Губернатор выступил против идеи расселить дом в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал петицию с требованием переселить жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске, опубликованную на сайте Change.org. По его мнению, авторы инициативы пытаются "плясать на костях" погибших в результате инцидента. Цитаты чиновника приводятся в телеграм-канале "Молнии Дубровского".

По мнению губернатора, те, кто начал собирать подписи, пытаются "раскачать ситуацию". Дубровский также отрицает, что решения о судьбе дома в Магнитогорске принимаются "в кулуарах".

Борис Дубровский заявляет, что большинству жильцов не предоставили альтернативного жилья, полагаясь на независимую экспертизу. Были эвакуированы только подъезды, расположенные по соседству с рухнувшей частью дома, как рекомендовали сделать специалисты МЧС.

Многие жители дома, пострадавшего от взрыва, просят губернатора Челябинской области их переселить. На сайте change.org появилась петиция на имя Владимира Путина, авторы которой требуют расселить дом целиком. "Никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах", – говорится в петиции.

​Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир оказались разрушены полностью, ещё 10 – частично. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших.

В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". При этом в ведомстве заявляют, что "отрабатываются все версии" случившегося.