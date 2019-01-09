Минкомсвязи разработало поправки в правила хранения данных пользователей по "закону Яровой". В опубликованном проекте постановления правительства сказано, что системы хранения данных должны быть произведены только в России. Ранее российский бизнес оценил затраты на покупку нового оборудования в 10 триллионов рублей.
С 1 июля 2018 года операторы связи и онлайн-сервисы должны в течение шести месяцев хранить разговоры и переписку пользователей. Согласно тексту проекта постановления правительства, чиновники опасаются, что хранение данных на иностранном оборудовании может быть опасным для хакерских атак.
- По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, исполнение закона потребует от крупных российских операторов связи хранить по 20 эксабайт (миллионов терабайт) информации. Reuters отмечало, что в России не производится достаточного количества систем хранения данных для исполнения закона.
- В 2017 году авторы инициативы об отсрочке исполнения "закона Яровой" указывали, что при закупке оборудования для хранения данных за границей прибыль от продажи техники будет находиться у иностранных производителей. Тогда правительственная комиссия планировала поддержать отсрочку вступления закона в силу на пять лет, в том числе чтобы дать время российской промышленности создать мощности для реализации такого масштабного заказа со стороны операторов связи. Против отсрочки выступила ФСБ, сообщало тогда РБК.
- В декабре 2017 года стало известно, что над созданием системы хранения данных, предусмотренной "законом Яровой", работают госкорпорация "Ростех" с дочерней компанией. В марте 2018-го они заявили, что испытания системы прошли успешно.
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