Минкомсвязи разработало поправки в правила хранения данных пользователей по "закону Яровой". В опубликованном проекте постановления правительства сказано, что системы хранения данных должны быть произведены только в России. Ранее российский бизнес оценил затраты на покупку нового оборудования в 10 триллионов рублей.

С 1 июля 2018 года операторы связи и онлайн-сервисы должны в течение шести месяцев хранить разговоры и переписку пользователей. Согласно тексту проекта постановления правительства, чиновники опасаются, что хранение данных на иностранном оборудовании может быть опасным для хакерских атак.