В Белоруссии впервые в этом году вынесли смертный приговор

Могилёвский областный суд приговорил жителя Бобруйска Александра Осиповича к смертной казни за двойное убийство, которое он совершил в июле 2018 года. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

После вступления в силу приговора силу ожидается, что Осиповича переведут в минское СИЗО №1, где содержатся приговоренные к исключительной мере наказания.

Во время слушаний Осипович покаялся за совершенное преступление. Он также заявил, что будет подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд республики. Мать одной из погибших девушек Нина Климова после заседания сказала журналистам, что не верит в искренность слов осужденного. При этом она довольна решением суда, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Осиповича судили за убийство двух девушек, с которыми он познакомился в развлекательном заведении в Бобруйске. В первый вечер знакомства осужденный пригласил их к себя домой, те согласились с ним поехать. Позже, когда все трое уже находилась в квартире, между девушками и мужчиной началась ссора, и тот стал их избивать.Они смогли забаррикадироваться в ванной комнате, но Осиповичу удалось взломать дверь. Тогда он убил девушек подручными предметами.

В конце ноября стало известно о расстреле двоих человек, осужденных по делу так называемых "черных риелтеров".

Белоруссия — единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где до сих пор применяется смертная казнь. По белорусским законам, родственникам не сообщается о гибели осуждённого до его расстрела. Семья также не может претендовать на возвращение тела родственника, а место его захоронения не разглашается.

Исполнение смертной казни в Белоруссии осуждают международные правозащитные организации и Европейский союз. В апреле 2017 года специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии отмечал, что отсутствие в стране справедливого судебного разбирательства и независимости судебной власти делает вынесение смертных приговоров в ней в высшей степени спорным.

Однако президент страны Александр Лукашенко неоднократно выступал за сохранение высшей меры наказания.