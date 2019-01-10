В Париже начинается суд на художником Петром Павленским

В четверг, 10 января, суд в Париже начнёт рассматривать дело Петра Павленского. Власти Франции обвиняют российского художника-акциониста в умышленном поджоге. В октябре 2017 года Павленский поджёг здание Банка Франции. Художник назвал свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". После акции Павленского арестовали. В тюрьме он несколько раз объявлял голодовку и заявлял о пытках. В сентябре 2018 года акциониста отпустили из-под стражи под обязательство отмечаться в полиции. Прокуроры просят для художника десять лет тюрьмы.

В интервью телеканалу "Настоящее время" Павленский, комментируя строгость возможного наказания, заметил, что не может искать логику в обвинениях и приговорах, "которые идут от власти". Художник уточнил, что ранее следователь в своём заключении на продлении ареста написала о его инстинктивной потребности в нарушении закона. На основании этого Павленскому летом 2018 года продлили арест. Однако через несколько месяцев, его всё же выпустили из тюрьмы. "Одно постановление говорит, что это в принципе нельзя делать, потому что я несу опасность обществу. С другой стороны, судья потом легко все это перечеркивает, и все это меняется местами", - сказал Павленский.

Художник предположил, что его оставят его на свободе, так как ранее отпустили из-под стражи задолго до запланированного заседания суда. При этом, по словам Павленского, не произойдёт ничего страшного, если он все-таки окажется в тюрьме.

В России Павленский получил известность, как автор перформансов с использованием своего тела.

В ноябре 2015 года Павленский поджёг вход в здание ФСБ на Лубянке, за что впоследствии был приговорен к крупному штрафу.

В декабре 2016 года художник покинул Россию. Это произошло после того, как против него было заведено уголовное дело об изнасиловании. Павленский свою вину не признал, назвав это дело "доносом". Во Франции он получил политическое убежище.