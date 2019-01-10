Весельницкая считает предъявленные в США обвинения местью Браудера

Российский юрист Наталья Весельницкая расценивает предъявленные ей в США обвинения как месть оппонентов по судебному процессу - основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американского прокурора.

Весельницкая утверждает, что таким образом ей мешают публично представить якобы имеющиеся у неё факты подкупа американского правосудия и Конгресса при принятии "закона Магнитского".

"Это личная вендетта со стороны помощника федерального прокурора Пола Монтелеони, потерпевшего фиаско в суде по делу "США против Prevezon Holdings", и инициатора этого процесса Уильяма Браудера", - сказала Весельницкая "Интерфаксу".

8 января федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Весельницкую в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания 230 миллионов долларов компанией Prevezon Holding, которую она представляла как адвокат.

В сообщении на сайте Министерства юстиции США говорится, что Москва в ответ на запрос о помощи следствию якобы направила заведомо ложные результаты собственного расследования, в котором указывает на причастность к отмыванию денег основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

О незаконном выводе 230 миллионов долларов через структуры Prevezon Holdings ранее сообщал погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

В 2012 году в США был принят так называемый "закон Магнитского" после того, как предполагаемые виновники смерти юриста не были привлечены в России к ответственности. Документ предусматривает санкции против нарушителей прав человека в России. Инициатором "закона Магнитского" является Уильям Браудер. Весельницкая считает, что он связан с преследованием Prevezon Holdings.

В декабре 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера. Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений. Ранее он уже был заочно осуждён в России. Сам Браудер утверждает, что его в России преследуют по политическим мотивам. Предъявление в США обвинения Весельницкой, по его словам, стало торжеством справедливости.

Весельницкая стала известна широкой аудитории в 2017 году после того, как сын президента США Дональд Трамп – младший опубликовал переписку, из которой следовало, что он встречался с российским юристом в период предвыборной кампании его отца. По словам Трампа-младшего, Весельницкая обещала ему передать компромат на тогдашнего кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Весельницкая отвергала наличие у нее документов, порочащих Клинтон.