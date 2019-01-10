На суде над координатором штаба Навального заставляют сдать паспорта

Во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга, где проходит слушание по делу координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова, приставы заставили пришедших сдать паспорта перед входом в зал судебного заседания. Об этом сообщает представитель движения "Русь сидящая", присутствующий в зале.

Отобранные документы приставы передали судье Подольской, которая ведёт дело. Во время заседания она зачитывала имена и фамилии слушателей, проводя таким образом перекличку. Эту перекличку судья объяснила "поиском свидетелей по делу".

Людей, которые не сдали паспорта приставам, в зал не пустили.

14 декабря прокуратура Санкт-Петербурга подала иск на 11 миллионов рублей к координатору местного штаба Навального Денису Михайлову и пресс-секретарю движения "Весна" Богдану Литвину. От них требуют возместить ущерб, который якобы был нанесён городу во время протестной акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. В ведомстве заявляют, что Михайлов и Литвин были организаторами акции, участники которой потоптали газон и нанесли ущерб зелёным насаждениям города. Прокуратура также потребовала арестовать имущество активистов.

В конце декабря судебные приставы заблокировали банковские счета Михайлова и все его банковские карты. По словам активиста, на его балансе оказалась отрицательная сумма в те самые 11 миллионов рублей, что требует прокуратура. При этом никаких уведомлений о судебном постановлении об аресте банковских карт и вкладов он не получал.

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