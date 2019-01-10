В Шереметьеве задержан субподрядчик космодрома Восточный

Благовещенский районный суд арестовал гендиректора компании, которая участвовала в строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте суда.

Суд постановил, что пребывание Антона Новикова на свободе может воспрепятствовать следствию, в том числе из-за возможности уклонения подозреваемого от допросов.

Сообщается, что бизнесмен успел добраться до Москвы, откуда планировал улететь во Вьетнам. Он, однако, незадолго до вылета из аэропорта Шереметьево был задержан. Сообщается, что у Новикова не было обратного билета в Россию.

Гендиректора компании "Лео-Телеком" обвиняют в хищении более двадцати пяти миллионов рублей в ходе выполнения работ на космодроме Восточный.

Ранее несколько человек уже были признаны виновными в крупных хищениях в связи со строительством космодрома.

Так, в феврале 2018 года суд в Москве приговорил четырёх субподрядчиков к тюремным срокам за мошенничество. В результате их действий российский бюджет потерял почти полтора миллиарда рублей. Еще троих человек в мае приговорили к лишению свободы за растрату 250 миллионов рублей при проведении госзакупок.

Нарушения при стройке прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В опубликованном в четверг интервью изданию РБК, Рогозин настаивает на том, что проект космодрома Восточный оказался большим успехом российской космонавтики. Предпринимателей, которые допустили мошенничество при строительстве космодрома, чиновник назвал "жуликами".

При этом Рогозин считает, что действия правоохранительных и контрольных органов, которые заявляли о многочисленных нарушениях на стройке, являются "пиаром". "Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте, а не рассказывайте обывателю, как все у других плохо", – сказал в интервью глава Роскосмоса.

Космодром Восточный открылся в 2016 году. Пока что с него было произведено только несколько запусков. Второй стартовый комплекс для запуска ракет планируется открыть до 2022 года.