С подрядчика космодрома Восточный суд взыскал 63 млн рублей

Арбитражный суд Москвы снизил более чем в 50 раз сумму исковых требований к подрядчику космодрома "Восточный", передаёт агентство "РИА-Новости". Космодрому выплатят 63 миллиона рублей компенсации вместо более трёх миллиардов, которое просили адвокаты "Восточного".

Представители космодрома настаивали на том, что военное предприятие, которое выполняло часть строительных работ, значительно нарушило сроки исполнения контракта. Подрядчик на три года опаздывает с реализацией договора, что нанесло значительный ущерб космодрому "Восточный", заявили адвокаты в суде.

В ответ на эти обвинения, "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" утверждает, что фирма не могла выполнить работы из-за падения курса рубля — цена импортного оборудования (80 процентов стоимости договора) за время выполнения контракта выросла втрое, пояснил в суде представитель предприятия.

Космодром "Восточный" строится с 2012 года. Сейчас для использования открыт только один стартовый стол, с которого в космос до сих пор запустили три ракеты.

В феврале Дальневосточный окружной военный суд приговорил к тюремным срокам нескольких фигурантов дела о хищениях на строительстве космодрома "Восточный". Двух предпринимателей также обязали выплатить штраф в размере пяти миллиардов рублей. Генпрокуратура оценила общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома "Восточный" в 10 миллиардов рублей.