РПЦ не получила в пользование Исаакиевский собор. Распоряжение о его передаче церкви утратило силу, сообщает Интерфакс со ссылкой на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В конце 2016 года власти Санкт-Петербурга решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Комитет имущественных отношений выпустил тогда распоряжение о плане мероприятий по подготовке к передаче Исаакия. Согласно этому документу, договор с церковью должен был быть заключен до декабря 2018 года.

Смольный может издать новое поручение о передаче здания после получения соответствующей заявки от РПЦ.

Против передачи РПЦ Исаакиевского собора выступали представители музейного сообщества, против решения также было организовано несколько митингов. Последний из них под названием "Очередь в музей" состоялся в декабре.

В декабре десять депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили отменить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. В обращении говорилось, что жители города неоднократно обращались к депутатам с просьбой повлиять на отмену решения о передаче собора.