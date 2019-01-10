РПЦ не получила в пользование Исаакиевский собор. Распоряжение о его передаче церкви утратило силу, сообщает Интерфакс со ссылкой на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.
В конце 2016 года власти Санкт-Петербурга решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Комитет имущественных отношений выпустил тогда распоряжение о плане мероприятий по подготовке к передаче Исаакия. Согласно этому документу, договор с церковью должен был быть заключен до декабря 2018 года.
Смольный может издать новое поручение о передаче здания после получения соответствующей заявки от РПЦ.
- Против передачи РПЦ Исаакиевского собора выступали представители музейного сообщества, против решения также было организовано несколько митингов. Последний из них под названием "Очередь в музей" состоялся в декабре.
- В декабре десять депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили отменить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. В обращении говорилось, что жители города неоднократно обращались к депутатам с просьбой повлиять на отмену решения о передаче собора.
- Решение о передаче собора было принято при предыдущем главе Петербурга Георгии Полтавченко, которого считают глубоко воцерковлённым человеком. Исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова РБК также называло "глубоко верующим". Он награждён несколькими церковными наградами. В этом году в Петербурге состоятся выборы губернатора, где, как ожидается, Беглов примет участие.
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