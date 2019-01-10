Организатору марша против гомофобии в Сыктывкаре отменили штраф

Верховный суд Республики Коми отменил штраф ЛГБТ-активисту Вячеславу Слюсареву и полностью оправдал его по делу об организации марша против гомофобии в Сыктывкаре. Об этом в четверг сообщил адвокат фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак.

Слюсарев в октябре минувшего года пытался согласовать с городскими властями проведение акции и предложил три маршрута для шествия. В администрации ответили отказом и заявили, что нельзя проводить мероприятие рядом с дорогами, на которых плотное движение транспорта.

При этом один из предложенных организаторами маршрутов проходил по улице, закрытой для автомобильного движения, подчеркивают в "Общественном вердикте".

Само шествие состоялось 11 октября – организаторы сочли его согласованным, поскольку власти не предложили альтернативную площадку. Вячеслава Слюсарева задержали в день акции и через месяц оштрафовали на 10 тысяч рублей по обвинению в организации несогласованного мероприятия.