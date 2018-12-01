В Воронеже прошел пикет против ВИЧ-стигматизации ЛГБТ

В Воронеже в гайд-парке на Никитинской площади состоялся пикет против ВИЧ-стигматизации гей-сообщества. В нём приняли участие две заявительницы – Ольга Музыка и Виола Андрущук, приурочившие акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Пикетчицы держали плакаты с надписями: "ВИЧ не болезнь геев, а эпидемия всей страны" и "Россия занимает 3 место по скорости распространения ВИЧ после ЮАР и Нигерии".

На площади дежурили двое полицейских. Несмотря на предупреждение от администрации и угрозы от правоохранительных органов, поступившие организаторам, пикет прошёл без инцидентов.

Причиной пикета Ольга Музыка называет желание развенчать миф о том, что ВИЧ-инфекция может распространяться только среди гомосексуальных людей. Статистика показывает, что болезнь в не меньшей степени угрожает гетеросексуалам, подчеркивает активистка.

По словам Ольги Музыки, представители ЛГБТиК-сообщества Воронежа боятся проводить акции и пользоваться правом на свободу собраний после пикета 6-летней давности. Его участников, которые выступили против закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, тогда жестоко избили противники ЛГБТ.

В то же время на этом месте проводят акции с политическими и экологическими лозунгами, поэтому активистки рассматривают пикет как символический шаг, чтобы “вернуть себе город”.

В 2013 году в России был принят закон о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.