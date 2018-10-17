Власти Чукотки запретили ЛГБТ-активистам проводить гей-парады

Администрация Чукотки и города Анадырь запретила ЛГБТ-активистам проводить гей-парады в регионе и митинги в знак дружбы с Америкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Николай Алексеев.

Активист заявил, что организаторы мероприятий обжаловали это решение в суде. В случае отказа сторонники движения готовы обратиться в Верховный суд России и в Европейский суд по правам человека.

Власти не согласовали шествия и отказались санкционировать возведение радужного моста ЛГБТ-дружбы через Берингов пролив, митинг с призывом узаконить в России однополые браки по американскому образцу. Свое решение чиновники объяснили тем, что место проведения акций является общедоступным, а "информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей". Кроме того, организаторов предупредили об административной ответственности за проведение подобных мероприятий.

Чукотский автономный округ, по данным Алексеева, стал 81-м регионом России, запретившим все публичные акции ЛГБТ-сообщества.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.