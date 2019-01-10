Дело одного из предполагаемых участников "Сети" передано в суд

Дело одного из предполагаемых участников так называемого "террористического" сообщества "Сеть" передано на рассмотрение в Московский окружной военный суд, сообщает издание "Фонтанка". 27-летнему анархисту Игорю Шишкину предъявлено обвинение по соответствующей статье уголовного кодекса. За участие в террористическом сообществе ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Шишкина задержали 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге и через два дня заключили под стражу по ходатайству следственной службы УФСБ города. Он один из двух обвиняемых по делу "Сети", признавших вину и заключивших сделку со следствием. По всей видимости, дело Шишкина было выделено в отдельное производство и поэтому поступило в суд раньше остальных.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых анархистов и антифашистов. Позже в Петербурге были отправлены под стражу ещё трое. По версии следствия, молодые люди создали некую подпольную организацию "Сеть". Они планировали "раскачать народные массы", устроив теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу.

Большинство обвиняемых сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора. Один из них, Дмитрий Пчелинцев, рассказал, что дать признательные показания его принуждал лично следователь Токарев, ведущий уголовное дело.

20 декабря члены Совета по правам человека на традиционной ежегодной встрече с Владимиром Путиным рассказали президенту о пытках, применённых сотрудниками ФСБ к обвиняемым по делу "Сети", которое правозащитники считают сфабрикованным. К президенту также обратились родители обвиняемых. Они назвали его "своей последней надеждой на справедливое разбирательство". Путин пообещал тщательно разобраться в деле. Позже обращение родителей было передано "для ответа по существу" в ФСБ, так как "решение поставленного ими вопроса входит в компетенцию" именно этого ведомства.