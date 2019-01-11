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Журнал The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой мира

The Economist сравнивает валюты по Индексу Биг Мака

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Британский журнал The Economist назвал российский рубль самой недооценённой валютой в мире по отношению к доллару. Согласно оценке издания, стоимость рубля может быть на 70 процентов ниже справедливого курса. На втором месте в рейтинге недооценённых валют — украинская гривна (65 процентов), а на третьем — турецкая лира (64 процента).

The Economist оценивал валюты по индексу Биг Мака, сравнивая стоимость бургера Биг Мак в сети McDonald's в разных странах. Журнал оценивает валюты с помощью этого рейтинга уже 31 год.

Согласно оценкам издания, в январе 2019 года почти все мировые валюты, включённые в рейтинг, недооценены по отношению к доллару. Исключением стали шведская и норвежская кроны и швейцарский франк, переоценённый, по оценке рейтинга, на 18 процентов.

Издание "Медуза" отмечает, что в этом году при расчёте Индекса Биг Мака The Economist мог исходить из неправильной цены на бургер в России. По их подсчётам, самой недооценённой валютой тогда должна быть гривна — 65,2 процента, а рубль тогда может быть недооценён на 65,1 процента.

В 2018 году из-за неуверенности инвесторов в глобальной экономической ситуации больше всего страдали рынки и валюты развивающихся стран, в том числе России, Украины и Турции отмечали аналитики. В 2019 году ситуация для валют развивающихся стран может улучшиться, цитирует Bloomberg прогноз банка HSBC. Там считают, что валюты этих стран могут подорожать, а доллар, наоборот, подешеветь.

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