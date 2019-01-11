В Забайкалье завели дело из-за мышьяка в питьевой воде

В Забайкальском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников местного Роспотребнадзора. Они, по версии следствия, не сообщили о повышенном содержании мышьяка в питьевой воде в одном из посёлков. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" рассказал представитель следствия.

Пробы питьевой воды в посёлке Приисковый Нерчинского района сотрудники Роспотребнадзора брали в июле 2018 года. После проведения испытаний и получения результатов специалисты якобы не сообщили о превышении уровня мышьяка местным властям.

По данным следствия, норма содержания опасного вещества в воде была превышена в 40 раз.

Дело возбуждено по статье о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Кого конкретно подозревают – не уточняется, однако накануне в ведомстве был проведён обыск и изъяты документы.

Как ранее сообщали местные СМИ, в декабре 2018 в посёлке Приисковый был введён режим ЧС. Хроническую интоксикацию мышьяком обнаружили у шести местных жителей. В Роспотребнадзоре сказали, что ядовитое вещество могло попасть в водопровод из-за месторождений золота, расположенных поблизости. В Следственном комитете утверждают, что сейчас жителям поставляют качественную питьевую воду.