The Bell: Россия разработала план спасения экономики Венесуэлы

В Каракасе прошла церемония вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это его второй пятилетний срок. Мадуро принёс присягу не в парламенте, большинство депутатов которого - сторонники оппозиции - отказываются признавать законной его победу на прошлогодних выборах, а в Верховном суде.

Соединённые Штаты заявили, что не признают вступление Мадуро в должность и считают его "диктатором". Советник президента США Джон Болтон выразил поддержку парламенту в Каракасе, большинство депутатов которого относятся к венесуэльской оппозиции.

Церемонию инаугурации проигнорировали представители большинства стран Латинской Америки. Парагвай заявил о закрытии своего посольства в Каракасе, а Перу отозвало своего последнего дипломата из Венесуэлы.

На второй срок Николаса Мадуро избрали в конце 2018 года. Местная оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Нынешний президент выступает за продолжение экономической политики своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Между тем, в годы правления Мадуро экономикак Венесуэлы переживает упадок. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку миллиона процентов за год. В большинстве городов наблюдается нехватка товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.

Как сообщает в пятницу издание The Bell, российские власти разработали план вывода из кризиса экономики Венесуэлы, которую в Москве считают стратегическим партнёром России. По данным The Bell, в ноябре делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас и представила свои предложения венесуэльскому руководству.

Пять российских рекомендаций для Венесуэлы

Предлагается ввести безусловный базовый доход для домохозяйств. Это должно стать заменой субсидированию приобретения бензина гражданами.

Предлагается принять решительные меры по борьбе с гиперинфляцией - остановить эмиссию денег.

Предлагается изменить налоговую систему по примеру России - снизить прямые налоги и повысить косвенные.

Необходимо нарастить добычу нефти, но при этом диверсифицировать экспорт.

Наконец, не следует рассчитывать на то, что криптовалюта El Petro поможет решить проблемы страны. Россия, например, не готова использовать её во взаимных расчётах.

Как отмечает The Bell, ещё не ясно, последует ли Мадуро рекомендациям России. Особенно если учесть, что в декабре он договорился с Владимиром Путиным, что Россия инвестирует более 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит стране 600 000 тонн зерна.

Венесуэла один из крупнейших должников России и компании "Роснефть". По кредитам она, как правило, расплачивается поставками нефти.