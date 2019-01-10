США не станут признавать Мадуро президентом Венесуэлы

США не будут признавать вступление в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом на своей странице в Твиттере заявил советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

Кроме этого, Вашингтон усилит давление на президента Мадуро, которого США считают диктатором, заявил советник по нацбезопасности.

Болтон выразил поддержку парламенту в Каракас, большинство депутатов которого относятся к венесуэльской оппозиции.

На второй срок Николаса Мадуро избрали в конце 2018 года. Местная оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Нынешний президент выступает за продолжение экономической политики своего предшественника, которую тот называл "боливарианским социализмом".

В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало усугубляться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов за год. В большинстве городов наблюдается нехватка товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.