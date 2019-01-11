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"Новая газета" сообщила о новых преследованиях ЛГБТ в Чечне

Акция против преследования геев в Чечне

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В Чечне возобновились преследования людей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники и данные "Российской ЛГБТ-сети". Издание пока не приводит никакой информации о числе предполагаемых пострадавших от действий властей.

Ранее в социальных сетях стали распространяться сообщения о "поимках темовых парней и девчонок". Такая формулировка используется для обозначения представителей ЛГБТ. Тем, кто ещё на свободе, рекомендуют покинуть республику.

В группе ВКонтакте, которая занимается поддержкой жителей Кавказа, столкнувшихся с преследованиями из-за сексуальной ориентации, сегодня появилось сообщение, что сейчас активисты пытаются спасти двоих людей. В записи не сказано, что речь идет о Чечне и подчеркивается, что любая информация находящаяся в открытом доступе, может угрожать людям, столкнувшимся с преследованиями.

  • "Новая газета" неоднократно сообщала о преследованиях и убийствах представителей ЛГБТ на территории Чечни. Власти республики отвергают эти обвинения. Они заявляют, что геев в Чечне нет.
  • Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.

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