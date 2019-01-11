Мосгорсуд поддержал выдачу Казахстану банкира Жомарта Ертаева

Московский городской суд 11 января признал "законным и обоснованным" решение генеральной прокуратуры России о выдаче Казахстану Жомарта Ертаева, бывшего советника главы банка RBK. Как передает РИА Новости, по словам адвоката Ертаева Алексея Петрова, судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

45-летний Жомарт Ертаев был задержан сотрудниками органов безопасности России в начале мая 2018 года в Москве по запросу Казахстана, который добивается его экстрадиции. Ертаев изначально был помещен под домашний арест, в конце сентября сообщалось, что он был отпущен.

Официально казахстанская сторона подозревает Ертаева в мошенничестве на сумму более 80 миллионов долларов, сообщает Радио Азаттык. Сам Ертаев отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.

В июне 2018 года генеральная прокуратура Казахстана сообщала, что российские власти аннулировали вид на жительство Ертаева в этой стране, выданное в ноябре 2017 года.

Ертаев ранее привлекался на родине к уголовной ответственности по обвинению в нарушении банковского законодательства.