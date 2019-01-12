Бежавшая из Саудовской Аравии девушка получила убежище в Канаде

Бежавшая из Саудовской Аравии 18-летняя девушка Рахаф Мохаммед аль-Кунун получила убежище в Канаде. Ранее Организация объединенных наций признала девушку беженкой. Она бежала в Таиланд, утверждая, что на родине ей грозит смерть.

Рахаф Аль-Кунун задержали неделю назад в аэропорту Бангкока. Она сбежала от родителей из Кувейта, где они отдыхали. Девушка забаррикадировалась в отеле, заявляя, что угроза жизни исходит от её собственной семьи, которая, в частности, осудила её за короткую стрижку.

Аль-Кунун записала видеообращение, которое привлекло внимание мировых СМИ. Глава иммиграционной полиции Таиланда заявил, что его страна "никого не отправит на верную смерть" и будет "придерживаться правозащитных принципов в рамках верховенства закона".

Девушка заявляла, что в Саудовской Аравии ей грозит смерть – из-за отречения от ислама. Несмотря на ряд послаблений, принятых властями в последнее время, в Саудовской Аравии по-прежнему действуют жёсткие ограничения в отношении прав женщин.